Hamburg

Hamburg Towers im Eurocup bei Slask Wroclaw gefordert

07.12.2021, 13:14 Uhr | dpa

Die Basketballer der Hamburg Towers stehen vor ihrer nächsten europäischen Herausforderung. Am Mittwoch (18.45 Uhr/Magentasport) tritt das Team von Trainer Pedro Calles im Eurocup bei Slask Wroclaw in Polen an. Von einer Favoritenrolle beim bislang sieglosen Tabellenletzten der Gruppe A will der Spanier aber nichts wissen: "Zwischen Wroclaw und uns liegt nur ein Sieg, die Tabelle hat also nicht viel Aussagekraft", sagte Calles am Dienstag.

Auch der Hamburger Guard Caleb Homesley warnt vor Wroclaw: "Es wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel, unabhängig davon, wo das gegnerische Team in der Tabelle steht. Wir haben bisher einen Sieg. Es gibt also nichts, worauf wir uns ausruhen können", sagte der US-Amerikaner.