Hamburg

Aus Amtsgericht geflüchteter Einbrecher wieder in Haft

09.12.2021, 18:16 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Polizei" an einem Polizeirevier. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein Einbrecher, der im Oktober unmittelbar nach seiner Verurteilung aus dem Amtsgericht Hamburg-Barmbek geflüchtet war, ist wieder festgenommen worden. Er befinde sich in der Untersuchungshaftanstalt am Holstenglacis, teilte die Hamburger Justizbehörde am Donnerstag mit. Nähere Angaben zur Festnahme machte die Behörde nicht.

Der 42-Jährige war am 21. Oktober im Gerichtssaal zu einem Fenster gegangen, hatte es aufgerissen und war aus dem Raum im Hochparterre gesprungen. Zwei Beamte hatten vergeblich versucht, den Mann aufzuhalten. Das Amtsgericht hatte den Angeklagten wegen eines Wohnungseinbruchs zu zwei Jahren und acht Monaten verurteilt.