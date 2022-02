Hamburg

Schlägerei vor Supermarkt in Rahlstedt: Zwei Verletzte

12.02.2022, 08:43 Uhr | dpa

Bei einer Schlägerei mit zehn Beteiligten im Hamburger Stadtteil Rahlstedt sind am späten Freitagabend zwei Menschen verletzt worden. Die beiden Geschädigten seien wohl durch Flaschen am Kopf getroffen worden, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Hamburg. Demnach war es aus bislang ungeklärter Ursache vor einem Supermarkt zu der Auseinandersetzung gekommen.

Die beiden Verletzten wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach Eintreffen der Polizei wurden fünf Tatverdächtige vor dem Einkaufsmarkt angetroffen, die anschließend mit zur Wache genommen wurden. Ob die fünf auch tatsächlich an der Schlägerei beteiligt waren, konnte der Sprecher nicht bestätigen. Zuerst hatte das "Hamburger Abendblatt" über den Vorfall berichtet.