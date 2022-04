Rassismus in Hamburger Grundschule?

Schulbehörde ermittelt wegen N-Wort in Rechenaufgabe

11.04.2022, 18:14 Uhr | t-online

Grundschüler sitzen an ihren Tischen in einem Klassenraum (Symbolbild): In Hamburg soll Zweitklässlern ein Arbeitsblatt mit rassistischer Sprache ausgeteilt worden sein. (Quelle: Sven Simon/imago images)