Einsatz in mehreren Ländern

Großrazzia nach Rekord-Drogenfund in Hamburg

20.04.2022, 11:48 Uhr | t-online, gda

Ein Schiff des Zolls auf der Elbe (Symbolfoto): Drogenermittler durchsuchen nach einem Rekordfund im Hamburger Hafen derzeit Wohnungen in Norddeutschland und anderen Ländern. (Quelle: Jürgen Ritter/imago images)

Der Fund von 16 Tonnen Kokain im Hamburger Hafen im Februar 2021 war die größte jemals in Europa sichergestellte Kokainmenge. Nun haben Ermittler in diesem Fall wieder zugeschlagen: Mit internationalen Durchsuchungen – auch in Hamburg.

Fahnder von Zoll und Polizei haben in den frühen Morgenstunden Gebäude im Norden Deutschlands durchsucht, wie tagesschau.de berichtet. Auch in den Niederlanden, Belgien und Paraguay. soll es zu Razzien gekommen sein. Die Aktion soll sich gegen die Hinterleute eines geplatzten Kokain-Deals im vergangenen Jahr richten.



Das LKA Niedersachsen, welches bei den Ermittlungen federführend ist, bestätigte auf Anfrage von t-online einen Einsatz seit dem frühen Morgen. Die Durchsuchungen, an denen weitere Behörden beteiligt seien, liefen zur Mittagszeit noch. Daher mache man zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Angaben. Am Donnerstag soll es eine Pressekonferenz geben.

In Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sollen laut tagesschau.de und NDR sowohl Privatwohnungen als auch Geschäftsräume von Einsatzkräften gestürmt und durchsucht worden sein. Teile eines internationalen Drogen-Netzwerkes sollen aus Niedersachsen heraus versucht haben, mehrere Tonnen über den Hamburger Hafen auf den europäischen Schwarzmarkt zu bringen.

Drogenpakete und eine geöffnete Blechdose liegen auf einem Tisch (Archivbild): Im Februar 2021 war versucht worden, auf diese Weise 16 Tonnen Kokain über den Hamburger Hafen einzuschmuggeln. (Quelle: Zollfahndungsamt Hamburg)



Bei einer Kontrolle verdächtiger Container aus Paraguay hatten Zollbeamte aus Hamburg im Februar 2021 insgesamt 16.000 Kilogramm Kokain gefunden. Die Drogen waren zwischen mit Spachtelmasse gefüllten Blechdosen versteckt worden. Nach Angaben des gehöre diese Menge auch weltweit zu einer der größten einzelnen Sicherstellungen von Kokain.

Wenige Tage später hatten die Ermittlungen auch nach Antwerpen in Belgien geführt. Dort wurden weitere 7.200 Kilo Kokain gefunden. Ein 28-Jähriger Mann aus den Niederlanden war kurz darauf festgenommen worden und soll für die Einfuhr der insgesamt 23 Tonnen verantwortlich sein. Geschätzter Straßenwert: mindestens eine Milliarde Euro.

Im Zuge weiterer Ermittlungen in Deutschland werteten die Fahnder auch abgefangene Nachrichtenverläufe aus, berichtet tagesschau.de. Dabei soll herausgekommen sein, dass ein Teil eines internationalen Schmuggler-Netzwerkes aus Niedersachsen heraus mit Kokain und Marihuana gehandelt haben soll. Ein Teil des Rekordfundes soll für diese Gruppe bestimmt gewesen sein: Sie verfügte offenbar über große Lagerhallen für den Drogenumschlag, so der Bericht.