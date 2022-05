Kinder auf Augenh├Âhe mit echten K├╝nstlern: Bei einer Aktion des Jugendkunsthauses Esche in Hamburg haben Kinder und K├╝nstler gemeinsam Sneaker in Kunstobjekte verwandelt. Auch Jan Delay ist mit von der Partie.

Kunterbunt, mit Nieten oder komplett verwandelt werden in der Affenfaustgalerie auf St. Pauli 60 Sneaker ausgestellt. Nach der Ausstellung sollen die bunten Treter versteigert werden ÔÇô und zwar f├╝r den guten Zweck. Der Erl├Âs geht an das Jugendkunsthaus Esche, das die Aktion organisiert hat.

"Was passt besser zu dem, was in der Esche passiert, als das?", fragt Initiator Harald Fortmann. Wo sonst Graffiti-, Manga-, Breakdance- oder Hip-Hop -Kurse gegeben werden, konnten sich Kinder und K├╝nstler an wei├čen Schuhen als Leinwand ausprobieren. Mit dabei auch Schirmherr Jan Delay und K├╝nstler wie Flo Mega, Simon Nelke, Gita Kurdpoor, Elmar Lause und Skore 79.