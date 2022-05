Zuckowski: Musik erreicht Kinder trotz höheren Medienkonsums

Der Kinderliedermacher Rolf Zuckowski (74, "Rolfs Vogelhochzeit") ist davon überzeugt, dass Kinder trotz des heute deutlich höheren Medienkonsums noch mit der richtigen Musik erreicht werden können. "Wenn sie gern singen, dann ist es genauso wie es immer war", sagte der 74-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. "Sie stehen da und haben den Blickkontakt, der sehr wichtig ist. Aber sie müssen auch das Repertoire angeboten bekommen, das sie wirklich gernhaben." So könnten sie in die Musik förmlich hineinwachsen. "Und sich vielleicht stärker fühlen, weil sie etwas leisten, das sie sich im ersten Moment gar nicht zugetraut haben", sagte Zuckowski.