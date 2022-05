HSV-Finanzchef Wüstefeld: "Bislang eine gute Saison"

Hamburg HSV-Finanzchef W├╝stefeld: "Bislang eine gute Saison" Von dpa 07.05.2022 - 13:21 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Vorstandsmitglied Thomas W├╝stefeld vom Hamburger SV bewertet die Entwicklung des Fu├čball-Zweitligisten positiv. Sportlich sei es "bislang eine gute Saison", sagte der Medizinunternehmer dem "Hamburger Abendblatt" (Samstag). Er erw├Ągt, in der n├Ąchsten Saison an der derzeitigen sportlichen F├╝hrung festzuhalten. "Ich kann es mir sehr gut vorstellen, mit Jonas Boldt als Sportvorstand, Tim Walter als Trainer und Michael Mutzel als Sportdirektor weiter sehr eng zusammenzuarbeiten. Und das auch unabh├Ąngig von der Liga", sagte W├╝stefeld. "Wir hoffen nat├╝rlich, in der Liga am Ende auf Platz zwei oder drei zu stehen, um sagen zu k├Ânnen, dass es die beste Saison der vergangenen vier Jahre war."

Im wirtschaftlichen Bereich will der Finanzvorstand flache Hierarchien einf├╝hren, "damit wir viel agiler werden in den Bereichen Marketing, Hospitality und in der Unternehmenskultur". Obwohl W├╝stefeld die englische Premier League als Vermarktungsk├Ânig bezeichnete, will er diesem Weg nicht kompromisslos folgen. "F├╝r uns bleibt die Fankultur aber das Wichtigste, damit der Fu├čball immer im Vordergrund steht und nicht die Investoren", sagte er.

├ťber die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren sagte der Unternehmer: "Wir haben in den vergangenen Monaten gut gewirtschaftet." Nun will der 53 Jahre alte HSV-Anteilseigner durchsetzen, dass der Verein, "kurz- bis mittelfristig die schwarze Null" schreibt. Seit elf Jahren beendet der HSV jedes Gesch├Ąftsjahr mit einem Defizit.