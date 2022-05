Gründächer sorgen für überraschend viel Artenvielfalt

Auf Hamburgs Gr├╝nd├Ąchern ist eine erstaunliche Artenvielfalt zu finden. So krabbeln und leben dort mindestens 235 verschiedene K├Ąferarten, wie die Auswertung eines Bio-Monitorings im Auftrag der Umweltbeh├Ârde auf mehreren begr├╝nten Flachd├Ąchern der Stadt ergeben hat.

Dabei ist zudem herausgekommen, dass auch seltene Exemplare sich dort wohlf├╝hlen, wie Hanna Bornholdt, Projektleiterin f├╝r Hamburgs Gr├╝ndachstrategie, der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Wir haben mehrere K├Ąfer gefunden, die auf der Roten Liste stehen und sehr selten vorkommen - vor allem hier mitten in der Stadt." Darunter seien viele Arten, die selbst Biologen nicht erwartet h├Ątten.

Die Beh├Ârde hat die ├Âkofaunistische Begleituntersuchung vor zwei Jahren bei der Z├╝richer Hochschule f├╝r Angewandte Wissenschaften und der Universit├Ąt Hamburg in Auftrag gegeben. Daf├╝r werden regelm├Ą├čig Becherfallen auf sieben D├Ąchern der Stadt kontrolliert und ausgewertet.

2020 waren 873 Individuen aus 103 Arten und 2021 schon 3211 Individuen aus 209 Arten in die Fallen gelaufen. Insgesamt wurden so 235 Arten auf den D├Ąchern registriert. Zum Vergleich: In Schleswig-Holstein gibt es der Umweltbeh├Ârde zufolge etwa 4000 K├Ąferarten.