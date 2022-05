Retrospektive über den Fotografen Herbert List

Erotische Bilder von jungen M├Ąnnern, Fotografien von antiker Architektur in Griechenland und Aufnahmen vom Stra├čenleben in Italien: Im Rahmen der 8. Triennale der Photographie pr├Ąsentiert das Bucerius Kunstforum eine Retrospektive ├╝ber den Hamburger Fotografen Herbert List (1903ÔÇô1975). Bis zum 11. September bieten rund 240 Vintage Prints, Erstausgaben von Publikationen und selten gezeigte Reportage-Fotografien einen Einblick in das Werk des Magnum-Fotografen, teilte das Kunstforum am Donnerstag mit. Die Ausstellung wurde zusammen von Kathrin Baumstark, der Direktorin des Bucerius Kunst Forums, und Ulrich Pohlmann, dem Leiter der Sammlung Fotografie im M├╝nchner Stadtmuseum, kuratiert.