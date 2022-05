Hamburg Wasser will bis 2025 eine Milliarde Euro investieren

Der Versorger Hamburg Wasser plant f├╝r den Zeitraum 2021 bis 2025 Investitionen von rund einer Milliarde Euro. Davon sollen etwa drei Viertel in die Abwasserentsorgung und der Rest in die Trinkwasserversorgung flie├čen, k├╝ndigte Gesch├Ąftsf├╝hrer Johannes Brunner am Donnerstag an. "Damit setzen wir unsere Energieprojekte um und sichern langfristig den Zustand unserer Netze und Anlagen."