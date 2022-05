Hamburg meldet am Wochenende keine Zahlen mehr ans RKI

Die Hamburger Gesundheitsbeh├Ârde meldet an Wochenenden keine aktuellen Corona-Zahlen mehr an das Robert Koch-Institut. Zwar w├╝rden auch weiterhin alle eingehenden F├Ąlle erfasst, sagte Beh├Ârdensprecher Martin Helfrich der Deutschen Presse-Agentur. "Auch am Wochenende neu gemeldete F├Ąlle gehen in die Statistiken ein, sie werden jedoch zu einem sp├Ąteren Zeitpunkt ├╝bermittelt."