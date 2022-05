Segel-Bundesliga mit Süd-Sieg im Norden gestartet

Die zehnte Saison der Segel-Bundesliga ist mit einem ├ťberraschungssieg gestartet. Auf der Hamburger Au├čenalster konnte sich im Wettstreit der 18 Erstligisten der Segel- und Motorboot-Club ├ťberlingen mit Steuermann Michael Zittlau vom Bodensee durchsetzen. "Es ist aufgefallen, dass sich das Feld neu sortiert hat. Es war ein sehr gelungener und spannender Liga-Auftakt in Hamburg mit Weltklassebedingungen am Samstag und schwierigen, leichten Winden am Sonntag", urteilte Liga-Manager Oliver Schwall.