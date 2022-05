Hamburg Menstruation: Teuer und noch immer voller Tabus Von dpa 23.05.2022 - 12:44 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein Menstruationskalender auf einem Smartphone liegt im Badezimmer neben einem Beh├Ąlter mit Tampons. (Quelle: Annette Riedl/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Viele Frauen und M├Ądchen in Deutschland empfinden einer Umfrage zufolge Periodenprodukte als zu teuer. Die im vergangenen Herbst erhobene und am Montag ver├Âffentlichte repr├Ąsentative Umfrage der Kinderrechtsorganisation Plan International entstand in Zusammenarbeit mit der Organisation WASH United zum Weltmenstruationstag (28. Mai).

Jede zweite Frau in Deutschland (49 Prozent) w├╝rde sich demnach besser mit Tampons und Binden versorgen, wenn diese weniger Geld kosteten. Alters├╝bergreifend hat fast jede vierte Frau (23 Prozent) finanzielle M├╝he, sich mit Hygieneprodukten w├Ąhrend der Periode zu versorgen. 15 Prozent geben an, den Wechsel der Hygieneartikel wegen Geldmangels hinauszuz├Âgern.

"Wir sind noch weit davon entfernt, eine vorurteilsfreie, aufgekl├Ąrte und periodenfreundliche Gesellschaft zu sein", erkl├Ąrte Plan-Sprecherin Kathrin Hartkopf in Hamburg. Selbst in einem reichen Land wie Deutschland gebe es viele M├Ądchen und Frauen, die sich ihre monatliche Regelblutung nicht leisten k├Ânnen. "Die Politik ist daher gefordert, dringend zus├Ątzliche Mittel f├╝r kostenlose Hygieneartikel in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen sowie ├Âffentlichen Geb├Ąuden bereitzustellen", sagte Hartkopf.