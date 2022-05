Zirkusgelände: Haftbefehl gegen Mann nach Auseinandersetzung

Gegen einen 41-J√§hrigen hat das Amtsgericht nach einer Auseinandersetzung auf dem Gel√§nde eines Zirkus in Hamburg-Wellingsb√ľttel Haftbefehl erlassen. Dem Zirkusmitarbeiter wird gef√§hrliche K√∂rperverletzung vorgeworfen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er soll zusammen mit drei weiteren Mitarbeitern im Alter von 16, 17 und 26 Jahren eine Gruppe junger M√§nner angegriffen haben, die sich am Mittwochabend vermutlich unberechtigt auf dem Gel√§nde nahe dem Alsterlauf aufhielt. Von der Gruppe wurde ein 24-J√§hriger schwer verletzt, zwei 18-J√§hrige und ein Mann im Alter von 22 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Der 24-J√§hrige sei in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht worden, hie√ü es.