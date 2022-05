Weißer Ring fordert besseren Opferschutz in Hamburger Justiz

Hamburg Wei├čer Ring fordert besseren Opferschutz in Hamburger Justiz Von dpa 28.05.2022 - 09:19 Uhr Lesedauer: 2 Min. Kristina Erichsen-Kruse (l), stellvertretende Landesvorsitzende der Hilfsorganisation Wei├čer Ring in Hamburg, und Monika Schorn, Landesvorsitzende der Hilfsorganisation Wei├čer Ring in Hamburg, halten die Initialen der Hilfsorganisation Wei├čer Ring. (Quelle: Daniel Reinhardt/dpa/dpa-bilder)

Die Hilfsorganisation Wei├čer Ring hat weitere Verbesserungen beim Opferschutz in Hamburger Strafprozessen gefordert. In anderen Bundesl├Ąndern sei es durchaus ├╝blich, dass die Staatsanwaltschaften eine Opferberichterstattung bei der Gerichtshilfe in Auftrag g├Ąben, erkl├Ąrte die stellvertretende Landesvorsitzende Kristina Erichsen-Kruse. Dabei gehe es darum, in besonders schweren F├Ąllen die Folgen der Tat zu schildern. "Das Opfer hat immer lebensl├Ąnglich", sagte Erichsen-Kruse mit Blick auf die nicht mehr r├╝ckg├Ąngig zu machenden Folgen von schweren Verbrechen. Die Hamburger Justiz mache von dieser M├Âglichkeit, den Opfern eine Stimme zu geben, nur sehr selten Gebrauch. Die Opferberichterstattung sollte darum verpflichtend sein.

Die neue Landesvorsitzende des Wei├čen Rings, Monika Schorn, erinnerte sich an einen Prozess wegen einer Vergewaltigung zu Beginn ihrer T├Ątigkeit als Amtsrichterin. Der Beschuldigte habe damals alle Vorw├╝rfe der Anklage einger├Ąumt. Daraufhin habe sie der vergewaltigten Frau in bester Absicht mitgeteilt, dass ihre Aussage nicht mehr n├Âtig sei. Sp├Ąter habe die junge Frau einen Brief an das Gericht geschrieben: Es sei vielleicht gut gemeint gewesen, ihr die Aussage zu ersparen. "Aber sie h├Ątte wahnsinnig gerne ihre Sicht der Dinge geschildert, auch wie es ihr seitdem geht." Das habe sie zum Nachdenken gebracht, sagte Schorn, die Ende April zur Landesvorsitzenden gew├Ąhlt worden war.

Ein T├Ąter-Opfer-Ausgleich sei bei Verbrechen oft schwierig, erkl├Ąrte Erichsen-Kruse. Sie habe erlebt, dass verurteilte T├Ąter Kontakt mit den Familien der Opfer aufnehmen wollten, um ihnen ihr Bedauern f├╝r das angetane Leid auszudr├╝cken. Das funktioniere aber in der Regel nicht. "Die Familien k├Ânnen das nicht verzeihen, das ist zu viel verlangt", sagte Erichsen-Kruse.