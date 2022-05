Ex-Weltmeister Charr siegt durch schnellen K. o.

Der ehemalige Boxweltmeister Mahmoud Charr hat bei seinem Comeback einen schnellen Sieg gefeiert. Der 37 Jahre alte K├Âlner bezwang am Samstag Nikola Milacic in dessen Heimatstadt Hamburg durch K. o. in der dritten Runde. Beide Boxer stehen beim Hamburger Promoter Erol Ceylan unter Vertrag.

Charr verk├╝ndete nach dem Sieg bei der Open-Air-Veranstaltung am Stadtparksee, wieder um den WM-Titel der WBA boxen zu wollen. Der in K├Âln lebende Syrer wird in der computergesteuerten Weltrangliste an Position 29 gef├╝hrt. "Entweder gegen Joe Joyce oder Daniel Dubois soll es um den WBA-G├╝rtel gehen. Es gibt einen unterschriebenen Vertrag", sagte Ceylan.