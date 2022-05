CDU wirft Rot-Grün Verkehrspolitik ohne Plan vor

Die CDU in der Hamburgischen B├╝rgerschaft wirft dem rot-gr├╝nen Senat eine Verkehrspolitik ohne ausreichende Planungsgrundlage vor. Hintergrund ist eine Schriftliche Kleine Anfrage des CDU-Verkehrsexperten Richard Seelmaecker, in der dieser die Umnutzung von Stra├čen in den vergangenen Jahren angefragt hatte. Dabei ging es um den Wegfall von Fahrstreifen - etwa um Platz f├╝r Busspuren oder Fahrradstreifen zu schaffen. "Eine Statistik im Sinne der Fragestellung wird nicht gef├╝hrt", hei├čt es in der Senatsantwort.