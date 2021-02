Hannover

Schnee und Glätte: Eingeschränkter Verkehr in Niedersachsen

10.02.2021, 06:13 Uhr | dpa

Autofahrer in Niedersachsen müssen sich wegen der Schneefälle und glatten Fahrbahnen am Mittwoch auf Einschränkungen im Berufsverkehr einstellen. "Es ist chaotisch", sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Braunschweig am frühen Morgen. Auf der Autobahn 2 Richtung Dortmund zwischen dem Kreuz Wolfsburg und Peine sei der Hauptfahrstreifen gesperrt. Die Lastwagenfahrer würden dort parken und schlafen. "Wir haben den größten Parkplatz der Republik." Glatt sei es noch überall, die Straßenzustände seien weiterhin nicht gut. Unfälle habe es deswegen in der Nacht kaum gegeben. "Die Autofahrer haben sich offenbar darauf eingestellt und wir sind froh, dass bislang nicht mehr passiert ist", sagte der Sprecher.

Das bestätigte ebenfalls die Autobahnpolizei in Göttingen. Auf der A7 habe es keinerlei Probleme gegeben, hieß es. Lediglich die Parkplätze für Lastwagen seien knapp geworden. Der Verkehr rolle aber.

Auch Bahnreisende sollten weiterhin mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. So bleibe der Betrieb im Harz-Weser-Netz noch bis mindestens 10.00 Uhr eingestellt, hieß es bei der Deutschen Bahn. Grund dafür seien Räumungsarbeiten an den Gleisen und Weichen. Außerdem sei der Bahnhof Wolfsburg aktuell nicht erreichbar. Zwischen Hannover und Wolfsburg verkehre daher ein Schienenersatzverkehr mit Bussen.