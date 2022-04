Hannover

Mehr als eine Million Euro gehen in den Kreis Cuxhaven

21.04.2022, 14:13 Uhr | dpa

Der Jackpot im Spiel 77 in Höhe von 1 077 777 Euro ist von einem Lottospieler im Landkreis Cuxhaven geknackt worden. Bei dem noch unbekannten Spieler hätten bei der Ziehung am Mittwoch als einzigen in Deutschland alle sieben Endziffern seiner Spielscheinnummer mit den gezogenen Zahlen übereingestimmt, teilte am Donnerstag Toto-Lotto Niedersachsen in Hannover mit. Insgesamt erzielten im Jahr 2022 bereits 57 Spielerinnen und Spieler aus Niedersachsen einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen, vier davon in Millionenhöhe.