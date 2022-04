Hannover

In fünf Kommunen werden Ukraine-Flüchtlinge nicht verteilt

22.04.2022, 15:50 Uhr | dpa

In fünf niedersächsische Kommunen werden derzeit wegen zu starker Belastung keine Ukraine-Flüchtlinge mehr verteilt. Die Städte Hannover, Oldenburg und Braunschweig, der Heidekreis sowie der nahe Hamburg gelegenen Landkreis Harburg sind von der Verteilung vorübergehend ausgenommen, wie das Innenministerium am Freitag in Hannover mitteilte. Wann sich diese Lage wieder ändert, konnte es nicht sagen. Dies hänge stark von den weiteren Entwicklungen und dem Kriegsgeschehen in der Ukraine ab.

Vor zwei Wochen hatte das Innenressort noch vier Kommunen genannt, in die damals keine Ukraine-Flüchtlinge mehr verteilt würden. Dies waren Hannover, Braunschweig, Göttingen und der Landkreis Harburg. Niedersachsen besteht aus 36 Landkreisen, dazu kommen mehrere kreisfreie Städte.