Hannover Habeck: Tempo bei LNG-Terminals soll "Ausrufezeichen" setzen Von dpa 04.05.2022 - 19:02 Uhr Lesedauer: 2 Min. Robert Habeck (B├╝ndnis 90/Die Gr├╝nen), Bundesminister f├╝r Wirtschaft und Klimaschutz. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa Pool/dpa/dpa-bilder)

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will mit dem schnellen Bau von Terminals f├╝r Fl├╝ssigerdgas (LNG) in Deutschland ein "fettes Ausrufezeichen" setzen. Der Gr├╝nen-Politiker sagte am Mittwoch in Hannover nach einem Treffen mit dem nieders├Ąchsischen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), Deutschland habe es geschafft, auf dem Weltmarkt vier Schiffe zu reservieren. Diese w├╝rden Ende des Jahres verf├╝gbar sein und definierten den fr├╝hestm├Âglichen Zeitpunkt, an dem LNG direkt nach Deutschland gebracht werden kann.

Es m├╝sse nun alle Kraft daran gesetzt werden, dass die Infrastruktur, die zu den Schiffen hinf├╝hre, fertig sei, wenn die Schiffe ankommen. Deutschland w├╝rde, wenn es gel├Ąnge, und wenn man es ab Beginn des Ukraine-Kriegs rechne, in zehn Monaten LNG-Terminals gebaut haben. Gemessen an den bisherigen deutschen Planungs- und Bauzeiten w├Ąre das eine "Lichtgeschwindigkeit", so Habeck. Es k├Ânne ein "fettes Ausrufezeichen" gesetzt werden, dass man in Deutschland schnell genehmigen, planen und bauen k├Ânne. Das von den Schiffen transportierte LNG k├Ânne einen wichtigen Beitrag leisten, damit Deutschland gut durch den n├Ąchsten Winter komme.

Die Bundesregierung plant ein Gesetz, um den Bau von LNG-Terminals zu beschleunigen. Habeck wird am Donnerstagvormittag zum ersten Rammschlag f├╝r den Anleger eines geplanten schwimmenden Fl├╝ssigerdgas-Terminals in Wilhelmshaven erwartet. Das Terminal soll schon Ende des Jahres in Betrieb gehen. Von dort soll per Tankschiff angelandetes, tiefgek├╝hltes LNG nach der Erw├Ąrmung in die Gasnetze eingespeist werden. Auch in Stade und Brunsb├╝ttel sind LNG-Terminals geplant. Umweltsch├╝tzer haben Bedenken gegen alle drei Projekte.