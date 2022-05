Höhere Fördersumme der NBank: Weiter Bedarf durch Krisen

Auch nach einer außerordentlich hohen Förderung ĂŒber staatliche Programme im vergangenen Jahr sieht die Wirtschaft in Niedersachsen Hilfebedarf. Grund sind weitere Krisen im Anschluss an die Pandemie wie die starke Verteuerung von Energie und Rohstoffen mit dem Ukraine-Krieg, Lieferproblemen und der Mangel an FachkrĂ€ften, argumentieren die Industrie- und Handelskammern (IHKN).