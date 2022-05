Hannover Mehr Übergriffe auf Polizeibeamte in Niedersachsen Von dpa 23.05.2022 - 07:34 Uhr Lesedauer: 2 Min. Zwei Polizeibeamte stehen sich gegenĂŒber (gestellte Szene). (Quelle: Marijan Murat/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Die Zahl der Übergriffe gegen Polizeibeamte in Niedersachsen ist in den vergangenen Jahren spĂŒrbar gestiegen. Waren es 2019 noch 3241, so wurden im vergangenen Jahr 3607 registriert, wie das Innenministerium in Hannover mitteilte. Vor allem bei Delikten wie Bedrohung, Nötigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt nahmen die Zahlen zu.

FĂŒr Gewalt gegen Polizisten und Polizistinnen gibt es in der Polizeilichen Kriminalstatistik keine genaue Definition. Es werden deshalb jegliche Straftaten gezĂ€hlt, in dessen Zusammenhang mindestens ein Polizist bei der AusĂŒbung seines Dienstes geschĂ€digt wurde. Demnach kam es unter anderem auch in vier MordfĂ€llen zu Übergriffen auf Beamte.

Straftaten wiederum, bei denen Polizisten die TĂ€ter waren, werden in der Kriminalstatistik nicht erfasst. Im Juni 2021 etwa soll ein Polizeibeamter bei einer Kontrolle in Göttingen einen damals 28-JĂ€hrigen geschlagen und zu Boden gedrĂŒckt haben. Durch ein im Internet kursierendes Video auf dem Kurznachrichtendienst Twitter wurde der Fall öffentlich.

Die Staatsanwaltschaft leitete daraufhin Ermittlungen ein und hat inzwischen einen Strafantrag beim Amtsgericht Göttingen gestellt. Über den Antrag wurde noch nicht entschieden, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Auch gegen das angebliche Opfer werde ermittelt. Aufnahmen von Bodycams sollen bei der Aufarbeitung des Falls helfen.