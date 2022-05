BDI: Verwaltung digitaler, Russland "disqualifiziert"

Siemens-Manager Cedrik Neike sagte, n├Âtig sei besonders mehr Energieeffizienz in der Produktion. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit gerissenen Lieferketten in der Corona-Krise sprach sich der f├╝rs digitale Industriegesch├Ąft zust├Ąndige Vorstand zudem f├╝r flexiblere Einkaufsnetzwerke aus: "Wir werden unsere Lieferketten viel mehr lokalisieren." Dass viele Genehmigungs- und Pr├╝fverfahren in Deutschland oft zu lange dauerten, sehe er ebenso: "Wir sind das Land der Erfinder, aber wir sind nicht das Land der Beschleuniger."

Russwurm h├Ąlt trotz des Ukraine-Krieges in der deutschen Industrie 2022 ein Exportwachstum von 2,5 Prozent f├╝r m├Âglich. Dies sei aber abh├Ąngig von einer Linderung der Probleme in vielen Lieferketten sowie dem Verzicht auf ein Gasembargo gegen├╝ber Russland, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag). Klar sei bei alldem, dass die F├╝hrung in Moskau die Verantwortung f├╝r die heikle Lage trage: "Der Krieg in der Ukraine ├╝berstrahlt nat├╝rlich alles. Putin hat sich ins Abseits gestellt." Russland sei nun "disqualifiziert ├╝ber eine Zeit, die wir noch gar nicht absehen k├Ânnen".