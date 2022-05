Scholz: Industrie auf dem Weg zu CO2-neutraler Wirtschaft

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht die deutsche Wirtschaft auf einem guten Weg zur Klimaneutralit├Ąt. Die Industrie solle so neu entwickelt werden, dass sie weniger Ressourcen verbrauche, weniger Kohlendioxid (CO2) produziere, digitaler werde sowie k├╝nstliche Intelligenz und Wasserstoff nutze, sagte der SPD-Politiker am Montag nach einem Rundgang ├╝ber die Hannover Messe. Es sei gut, zu sehen, dass diese Entwicklung schnell vorankomme und "dass wir mit dieser gro├čen Geschwindigkeit es auch schaffen werden, in ganz kurzer Zeit CO2-neutral zu wirtschaften", sagte Scholz.