Energie-Sorgen überlagern Hannover Messe

Allerdings steigt der Strombedarf mit dem Wandel gewaltig an: Rund 14 Terawatt gr├╝nen Stroms j├Ąhrlich wird Salzgitter laut Firmenchef Groebler ben├Âtigen, wenn die Produktion vollst├Ąndig umgestellt ist. Um diesen Bedarf zu decken, will das Unternehmen insbesondere auf Offshore-Windkraftanlagen auf See setzen.

Auch Wirtschaftsminister Habeck stellte in Hannover "einen unfassbaren Hochlauf an Bedarf f├╝r Wasserstoff" fest. Er gab sich ├╝berzeugt: "Gr├╝ner Wasserstoff hat eine sehr gute Chance, in Deutschland wettbewerbsf├Ąhig zu sein."

Helfen sollen der Industrie au├čerdem zunehmend digitale Prozesse. Das Ziel: eine h├Âhere Energieeffizienz durch optimierte, sparsamere Abl├Ąufe und die M├Âglichkeit, mehr Herstellungsverfahren zu automatisieren. F├╝r beides sind in vielen F├Ąllen kleine drahtlose Werksnetze n├Âtig, ├╝ber die sich Maschinen und Anlagen mit hohem Datendurchsatz austauschen k├Ânnen.

Der finnische Telekommunikationskonzern Nokia zeigte auf der Messe entsprechende Hard- und Softwaresysteme. Solche "Campusnetze", die die lokale Fertigung in Fabrikhallen, die Bewegung von Robotern oder auch die Logistik in H├Ąfen mitsteuern, werden teilweise schon mit dem Hochgeschwindigkeits-Standard 5G betrieben. "Deutschland ist jetzt ein f├╝hrender Markt daf├╝r", hie├č es aus dem Unternehmen. Wichtig sei es dabei, firmeninterne Daten gut abzusichern, erkl├Ąrte Nokia etwa mit Blick auf das Entwicklungszentrum eines gro├čen Autokonzerns. Allgemein gelte f├╝r das Thema Cybersecurity: "Das Interesse am Markt wird stetig gr├Â├čer."