Coesfeld

Motorradfahrer kollidiert mit Traktor und stirbt

15.09.2019, 16:59 Uhr | dpa

Bei einem Überholmanöver ist ein 65 Jahre alter Motorradfahrer mit einem Traktor kollidiert und ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben von Sonntag hatte der Fahrer sein Motorrad beschleunigt, um eine Fahrzeugschlange zu überholen. Zeitgleich bog der vorausfahrende Traktor nach links ab. Das Motorrad und der Trecker eines 50-Jährigen stießen zusammen. Der 65-Jährige starb am Samstagnachmittag noch am Unfallort an seinen Verletzungen.