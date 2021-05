Malschwitz

Zwei Autofahrer nach Frontalzusammenstoß tot

18.05.2021, 22:56 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Bautzen sind am Dienstagabend zwei Autofahrer tödlich verunglückt. Der Unfall passierte zwischen Kleinsaubernitz und Guttau, wie die Polizei mitteilte. Ein 59-Jähriger sei in Richtung Guttau aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort habe er erst den Wagen einer ebenfalls 59 Jahre alten Frau gestreift und sei dann mit einem weiteren Fahrzeug zusammengestoßen.

Dessen 65 Jahre alter Fahrer starb noch an der Unfallstelle, wie es hieß. Der 59 Jahre alte Unfallverursacher sei in ein Krankenhaus geflogen worden und dort seinen Verletzungen erlegen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Zur Beseitigung der Unfallfolgen musste die S109 für mehrere Stunden voll gesperrt werden.