Visselhövede

Verfolgungsfahrt mit der Polizei nach Verkehrskontrolle

27.07.2021, 07:18 Uhr | dpa

Bei dem Versuch, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, hat sich ein 32-Jähriger am Montagabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollten Beamte den Porsche des Mannes in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) anhalten und kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte jedoch und floh durch umliegende Ortsteile. Dabei überholte er nach Angaben der Polizei mehrere Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Mehrere Streifenwagen verfolgten den 32-Jährigen, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Schließlich fanden Polizisten den Wagen abgestellt in einem Getreidefeld. Der Fahrer konnte ermittelt werden. Laut Polizei besitzt der Mann keine gültige Fahrerlaubnis.