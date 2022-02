Inglewood

Reihenfolge der NFL-Spiele in München und Frankfurt offen

10.02.2022, 06:33 Uhr | dpa

Die Reihenfolge für die NFL-Spiele in Deutschland nach dem Auftakt in München ist noch nicht fest vereinbart. Der deutsche Instagram-Account der NFL verwies in einem Beitrag zwar bereits auf ein Spiel in Frankfurt 2023, doch das ist noch nicht fix terminiert. "Wir haben in einem ersten Schritt München 22 fix gemacht und wir wissen, wir spielen zwei in München und zwei in Frankfurt. Wir haben jetzt noch nicht die Jahre danach fixiert, von daher erst mal Fokus auf 2022", sagte der erste Deutschland-Chef der National Football League, Alexander Steinforth, der Deutschen Presse-Agentur. "Im Laufe des Jahres und wenn das Spiel gespielt ist, werden wir natürlich eng mit München und Frankfurt sprechen und gucken, wie es am besten passt. (...) Das wird sich im Laufe des Jahres entscheiden."

Ebenfalls offen ist, welche Teams die Fans im Herbst in München zu sehen bekommen. Wahrscheinlich ist, dass zumindest eine der vier Mannschaften mit Marketingrechten in Deutschland beteiligt ist: Die New England Patriots, die Kansas City Chiefs, die Tampa Bay Buccaneers und die Carolina Panthers. "Im späten Frühjahr wissen die Fans das", sagte Steinforth.