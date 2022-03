Parchim

Viele Corona-Infektionen: Friedhofsverwaltung geschlossen

14.03.2022, 16:35 Uhr | dpa

Die hohen Corona-Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern beeinträchtigen die Arbeit in den Kommunen. Die Stadt Parchim sah sich aufgrund von Infektionsfällen am Montag gezwungen, die Friedhofsverwaltung für eine Woche zu schließen, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Auch in anderen Bereichen der Stadtverwaltung seien Mitarbeiter mit Corona in Quarantäne. In einem Bereich mit Besucherverkehr, wie der Friedhofsverwaltung, habe das nun direkte Auswirkungen.

Klaus-Michael Glaser vom Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern bestätigte, dass die Lage in vielen Verwaltungen aufgrund von Corona angespannt sei. Es gebe aber Unterschiede. Teile der Verwaltung könnten gut vom Homeoffice aus arbeiten, sagte er. "Ist ein Bürgerbüro betroffen, kann es auch schon mal sein, dass es geschlossen wird."