Im dritten Anlauf: Inselkonferenz für Mai geplant

16.03.2022, 10:03 Uhr | dpa

Binz (dpa) Nach zwei Absagen wegen der Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 soll die zweite deutsche Inselkonferenz nun am 12. und 13. Mai auf Rügen veranstaltet werden. Die Vertreter der Inseln, auf denen der Tourismus der wichtigste oder einzige Wirtschaftsfaktor ist, wollen über den "Lebensraum Insel" für Einheimische und Touristen diskutieren sowie über Herausforderungen wie hohe Mieten und Immobilienpreise, den Klimawandel und die medizinische Versorgung. Dies teilte der Tourismusverband Rügen mit. Zentraler Programmpunkt soll die Unterzeichnung einer gemeinsamen Resolution sein. Eigentlich sollte diese bereits auf der ersten Inselkonferenz im April 2019 auf Helgoland unterzeichnet werden, bei dem Treffen damals war den Angaben zufolge bis auf Rügen allerdings keine weitere Ostseeinsel dabei.

In der Resolution haben die Inseln und Halligen ihre Ziele und Forderungen formuliert. So wollen sich die deutschen Inseln stärker mit den Inseln in Europa stärker vernetzen. "Durch die gemeinsame Entwicklung intelligenter und integrativer Lösungen möchten wir unsere Inselgemeinschaft zukunftsfähig gestalten und Vorbild für ein innovatives und nachhaltiges Europa sein" heißt es in der Einleitung.