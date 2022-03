Magdeburg

Krankenkasse: Auch 2022 keine Grippewelle

16.03.2022, 12:43 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt fällt die Grippewelle nach Angaben der Barmer Krankenkasse wohl auch 2022 aus. Ein Grund dafür sind die verschärften Abstands- und Hygieneregeln wegen der Corona-Pandemie. Die Menschen seien weniger mit Grippeviren in Kontakt gekommen, teilte die Barmer am Mittwoch in Magdeburg mit.

Den Angaben zufolge erkrankten vom 30. Januar bis 5. Februar dieses Jahres wie auch in der Vorjahreswoche 23 Barmer-Versicherte je 100.000 Beschäftigte an Grippe. Zum Vergleich: In den Jahren 2018 bis 2020 lag die Zahl in dem Zeitraum zwischen 108 und 158 Betroffenen. Die Grippewelle starte normalerweise im November und erreiche ihren Höhepunkt im Februar und März, bevor sie wieder stark abflaue.