Magdeburg

Bauernverbände zur Düngeverordnung und Flächenstilllegung

29.03.2022, 18:40 Uhr | dpa

Mehrere Bauernverbände in Sachsen-Anhalt haben vor der Agrarministerkonferenz gefordert das Produktionspotenzial der Landwirtschaft voll auszuschöpfen. Der Bauernbund Sachsen-Anhalt, der Landesbauernverband und vier weitere Organisationen wollen etwa eine Aussetzung von umstrittenen Teilen der Düngeverordnung erreichen. Ziel der Verordnung ist es, die Nitrat-Werte im Grundwasser zu senken. Die Ausführung wird schon seit längerem diskutiert, einige Landwirte haben sogar gegen die Vorschriften geklagt. Auch die geplante Stilllegung von vier Prozent der Agrarflächen ab 2023 soll aus Sicht der Landwirte zumindest aufgeschoben werden, wie der Präsident des Bauernbundes, Martin Dippe, am Dienstag in Magdeburg sagte.

Anlässlich der Beratungen der Landwirtschaftsminister von Bund und Ländern in dieser Woche übergaben die Verbände ihr Positionspapier an den Vorsitzenden der Konferenz und Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU).