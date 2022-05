Gotha

Vandalismus: Rund 20.000 Euro Schaden am Hauptbahnhof

01.05.2022, 16:29 Uhr | dpa

Am Gothaer Hauptbahnhof hat sich am Sonntagmorgen nach Angaben der Polizei ein Bild der Verwüstung gezeigt. Vermutlich mehrere Menschen hätten unter anderem Pflanzenkübel umgeworfen, eine Anzeigentafel, ein Verkehrszeichen sowie zwei Bahnhofsuhren beschädigt und Türen aufgebrochen, teilte die Polizei am Mittag mit. Der Schaden werde auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Zerstörung in und vor dem Hauptbahnhof sei zwar in der Nacht zum oder am Morgen des 1. Mai passiert, müsse aber nicht zwingend mit dem Feiertag zu tun haben, hieß es. Am Tag der Arbeit gab es in Gotha fünf Veranstaltungen mit rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.