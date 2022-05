Tourismus erwartet mehr Buchungen in "Outdoor-Saison"

Die Buchungszahlen in den rheinland-pfälzischen Urlaubsunterkünften sind nach Angaben der Marketinggesellschaft Rheinland-Pfalz Tourismus (RPT) in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Die Nachfrage nähere sich Schritt für Schritt dem Vor-Corona-Niveau, teilte RPT am Mittwoch mit. "Wir rechnen jetzt für die Zeit nach den Osterferien damit, dass die Buchungszahlen mit Beginn der Outdoor-Saison weiter steigen werden", sagte Geschäftsführer Stefan Zindler.