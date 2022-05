Mikrodarlehen: Land will mit Neuauflage Gründungen fördern

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern will die Gr├╝ndung von Unternehmen im Land ankurbeln. "Mit dem Mikrodarlehen sollen Existenzgr├╝ndungen wieder st├Ąrker unterst├╝tzt werden. Oftmals fehlt es bei den Existenzgr├╝ndungen und Unternehmensnachfolgen an finanziellen Mitteln bei den Betriebsausgaben oder die Einnahmen reichen am Anfang noch nicht aus", sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Donnerstag in Schwerin. Die Zusch├╝sse von bis zu 25 000 Euro sollen Gr├╝ndungsplanungen - die in der Pandemie auf Eis gelegt wurden - wiederbeleben.