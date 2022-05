Infineon erhöht Prognose erneut: Starker Dollar hilft

Nach einem starken zweiten Quartal hat Infineon bereits zum zweiten Mal im laufenden Jahr die Prognosen für Umsatz und Marge erhöht. Bis zum Ende des Geschäftsjahres am 30. September soll der Umsatz nun bei 13 bis 14 Milliarden Euro liegen, wie der Halbleiterkonzern aus Neubiberg bei München am Montag mitteilte. Die Spanne liegt damit nun um eine halbe Milliarde höher als am Ende des ersten Quartals und 800 Millionen über der ursprünglichen Prognose für das laufende Jahr.