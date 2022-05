Schleuse Steinhavel soll Ende Mai wieder öffnen

F├╝rstenberg (dpa) - Auf der Wasserstra├če zwischen Berlin und der M├╝ritz geht es von Ende Mai an wieder besser voran. Die Schleuse Steinhavel an der Landesgrenze von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ist nur noch bis zum 27. Mai gesperrt, wie das Wasserstra├čen-Neubauamt Berlin am Montag bekr├Ąftigte. Seit September wird an der neuen Schleuse gebaut. An diesem Freitag sollen die letzten Torfl├╝gel eingesetzt werden. "Zur Einhaltung des Sperrtermins wird auf der Baustelle zudem jetzt auch samstags gearbeitet", erl├Ąuterte das Amt.