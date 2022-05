IT-Dienstleister Bechtle verdient prächtig

Der IT-Dienstleister Bechtle hat im ersten Quartal dank starker Nachfrage deutlich mehr verdient. So zog der Gewinn im Jahresvergleich um 21,4 Prozent auf 52,9 Millionen Euro an, wie es am Donnerstag vom Unternehmen aus Neckarsulm hieĂź. Vergangenes Jahr hatte Bechtle auch RĂĽckstellungen zur Risikovorsorge gebildet, die in diesem Jahr weitgehend ausblieben.