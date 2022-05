Vorerst Baustopp wegen Haselmaus im Windpark Reinhardswald

Im nordhessischen Naturpark Reinhardswald m├╝ssen die Arbeiten f├╝r den Bau eines umstrittenen Windparks zun├Ąchst ruhen. In Folge eines Beschlusses des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in Kassel vom Freitag muss die Rodung von Wurzelstubben an den Anlagenstandorten vorerst unterbleiben. In dem gr├Â├čten zusammenh├Ąngenden Waldgebiet Hessens will die Windpark Reinhardswald GmbH und Co. KG 18 Windkraftanlagen errichten. Das zust├Ąndige Regierungspr├Ąsidium (RP) Kassel hat das bisher gr├Â├čte in Hessen beantragte Windkraftanlagen-Projekt genehmigt.