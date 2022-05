Europa-League: Völler erwartet "friedliches Fußball-Fest"

Fußball-Ikone Rudi Völler fiebert dem Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) entgegen. Auf die Frage, wer am Ende Gewinner sein wird, sagte der scheidende Geschäftsführer des Bundesligisten Bayer Leverkusen der Deutschen Presse-Agentur: "Erst mal der Fußball. Das wird ein Fußball-Fest. Und zwar ein friedliches, davon bin ich überzeugt."

Wehmut oder gar Neid angesichts des Achtelfinal-Aus der Leverkusener in diesem Wettbewerb gegen Atalanta Bergamo empfindet Völler nicht. "Wir hatten unsere Chance, wie die Leipziger auch", sagte er: "Man braucht auch das Momentum. Es hat nicht gereicht für uns, nächstes Jahr greifen wir in Europa wieder an."