Offener Brief: Osnabrück vor Endspiel von "Konstrukt" RB

Offener Brief: Osnabr├╝ck vor Endspiel von "Konstrukt" RB

Die Verantwortlichen des Fu├čball-Drittligisten VfL Osnabr├╝ck haben sich vor dem DFB-Pokalfinale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig mit deutlichen Worten gegen das "Konstrukt" RB positioniert und ihre Sympathien f├╝r den Gegner zum Ausdruck gebracht. "Wir als VfL Osnabr├╝ck schauen gespannt, aber auch wehm├╝tig nach Berlin und dr├╝cken dem Verein SC Freiburg die Daumen und hoffen, dass sie als DFB-Pokalsieger vom Feld gehen", hei├čt es in einem von Pr├Ąsident Holger Elixmann und Gesch├Ąftsf├╝hrer Michael Welling unterschriebenen offenen Brief, der am Freitag auf der Internetseite der Niedersachsen ver├Âffentlicht wurde.