Kaum Unwetter in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt

Anders als bef├╝rchtet sind Sachsen, Th├╝ringen und Sachsen-Anhalt am Freitagabend vielerorts von unwetterartigen Regenf├Ąllen verschont geblieben. Am st├Ąrksten habe es in der Region Magdeburg geregnet mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde, erkl├Ąrte Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Zuvor hatten die Meteorologen vor Unwettern gewarnt - von Gewittern bis zu Stufe 4 von 4 war die Rede.