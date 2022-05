Rostocker Kongress: Unrecht muss weiter aufgearbeitet werden

Das Unrecht, das Menschen in Zeiten der SED-Diktatur zugefügt worden ist, muss nach Ansicht von Experten weiter aufgearbeitet werden. Die juristische Seite sei zwar abgeschlossen und die Verjährung eingetreten, sagte die Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Mecklenburg-Vorpommern, Anne Drescher, am Sonntag in Rostock zum Ende des 25. Bundeskongresses der Landesbeauftragten und der Bundesstiftung Aufarbeitung.