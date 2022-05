Schleuse nach acht Monaten fertig: Wasserweg wieder frei

Nach acht Monaten Sperrung sollen Hobbykapit├Ąne und Wassertouristen ab Freitag wieder freie Fahrt zwischen Berlin und Mecklenburg haben. Bei F├╝rstenberg wird am Vormittag (11.00 Uhr) feierlich die neu gebaute Schleuse Steinhavelm├╝hle in Betrieb genommen. Das teilte das zust├Ąndige Wasserstra├čenneubauamt Berlin im Vorfeld mit.

Die M├╝ritz-Havel-Wasserstra├če, die Berlin und die M├╝ritz verbindet, war seit September 2021 gesperrt. Bisher konnten Boots- und Schifff├╝hrer von der M├╝ritz im Norden nur bis Strasen (Mecklenburgische Seenplatte) schippern, von S├╝den her aus Oranienburg und Zehdenick war in F├╝rstenberg (Oberhavel) Schluss. Steinhavelm├╝hle ist von Mecklenburg aus die letzte Schleuse der M├╝ritz-Havel-Wasserstra├če vor F├╝rstenberg.

Die gesamte Erneuerung aller Wasserbauwerke in Steinhavelm├╝hle begann 2019 und soll 2024 abgeschlossen sein. Ziel ist dabei, dass es keine Behinderungen des Tourismus in der Hauptsaison gibt, wozu auch Flusskreuzfahrten geh├Âren. Insgesamt werden an dem Standort 38 Millionen Euro investiert. Kanufahrer m├╝ssen vorerst auch die Schleuse nutzen. Die geplante Bootsschleppe werde erst nach der Erneuerung des M├╝hlenwehres 2023 fertig, hie├č es.