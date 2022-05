Subtropische Strömung lässt Temperaturen steigen

Nach dem krĂ€ftigen TemperaturrĂŒckgang der vergangenen Woche wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen wieder wĂ€rmer. Denn spĂ€testens von Dienstag an drĂŒckt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine SĂŒdwestströmung sehr warme subtropische Luft nach Mitteleuropa. Dadurch werden wieder Temperaturen von fast sommerlichen 24 Grad erreicht.