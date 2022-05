499mal "Pastor sien Kauh" gesungen: Rekord nicht gelungen

Der Rekordversuch, beim Plattdeutschen Singefest am Sonntag in Barth (Vorpommern-Rügen) möglichst viele Strophen des Volksliedes "Herrn Pastor sien Kauh" zu singen, ist nicht gelungen. Wie ein Sprecher des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises am Montag sagte, wurden von den Gästen am Nachmittag insgesamt 499 unterschiedliche Strophen intoniert. Zum Singefest waren im Bibelzentrum Barth rund 150 sangesfreudige Menschen gekommen.