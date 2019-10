View this post on Instagram

🔥🏀 LIONS MIT PERSONAL-ÄNDERUNG 🏀🔥 Trennung nach der Probezeit – LIONS und Center Simms gehen getrennte Wege Nach zwei Kurzeinsätzen verkünden die PS Karlsruhe LIONS die Trennung von Kenneth Simms. Der 33-jährige US-Amerikaner war vor wenigen Wochen aus der ersten niederländischen Liga an den Oberrhein gewechselt, wo er einen Probevertrag unterschrieben hatte. An den vergangenen beiden Spieltagen der @barmer2basketballbundesliga ProA agierte Simms jeweils mehrere Minuten auf der Center-Position im Team der LIONS. Der sportliche Leiter des Löwenrudels, Danijel Ljubic, betont: „Es war allen Beteiligten klar, dass eine dauerhafte Verpflichtung nur Sinn ergeben hätte, wenn Kenneths Integration in das bestehende Team kurzfristig gelungen wäre. So hielten wir es für klüger, zugunsten des bestehenden Gefüges sowie zugunsten von Kenneths persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten eine schnelle Entscheidung zu treffen. Wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für seine berufliche Zukunft.“ Schon am Mittwoch, der 09.10. wartet der vierte Spieltag, der die LIONS zu @basketsjena führt. Anpfiff ist pünktlich um 19:30 in der spektakulären Sparkassen-Arena. Viele Karlsruher werden das Match wohl Live vor dem heimischen TV gespannt verfolgen. Jeder Punkt, jeder Rebound, jeder Steal zählt! Wir sind die LIONS! #WEBLEEDBLUE Selbstverständlich wird dieser Kracher Live und in Farbe auf www.airtango.live übertragen. 👉 Wie schätzt ihr die Trennung ein? Wird das Team einen Strukturwandel durchleben? Schreibt uns in die Kommentare! Am kommenden Samstag ist dann wieder Spannung in der Europahalle angesagt, denn mit den Nürnberg Falcons BC gastiert der amtierende Vizemeister in Karlsruhe. Ein absolutes Spitzenspiel wird den Löwenkäfig zum Beben bringen! Löwenrudel mit Blick auf das nächste Heimspiel 👉 PSK LIONS vs Nürnberg Falcons BC 🔥🏀 MISSION FAN-BUS GEHT WEITER 🏀🔥 Die LIONS fahren am 09.11.2019 mit einen Fan-Bus nach Kirchheim! Abfahrt am PSK-Gelände um 16.30 Uhr. Rückfahrt direkt nach Spielende um ca 21.30 Uhr. Erwachsene bezahlen € 15,-, PSK-Jugend, sowie Jugendliche bis 18 Jahre nur € 10,-. 📸 @dizzpx